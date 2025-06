Carapaz fora do Tour com infeção gastrointestinal

O equatoriano Richard Carapaz vai falhar a Volta a França em bicicleta devido a uma infeção gastrointestinal, informou a equipa EF Education-EasyPost.

Numa publicação na rede social Instagram, a equipa norte-americana refere que "Richard Carapaz vai falhar a Volta a França deste ano, depois de ter desenvolvido uma infeção gastrointestinal enquanto treinava em casa no Equador".

"Estamos todos tristes pelo Richard. Ele saiu do Giro numa forma fantástica e estava a conseguir grandes números nos treinos. Ele sacrificou-se tanto para chegar aquele nível, por isso, o momento [para ter problemas] não podia ser pior. Mas conhecendo-o, este contratempo apenas o vai motivar para voltar mais forte", disse o diretor da equipa, Jonathan Vaughters.

De acordo com a EF Education-EasyPost, na qual corre o português Rui Costa, Carapaz vai agora descansar durante algumas semanas, para permitir ao corpo recuperar totalmente, voltando depois aos treinos com o objetivo de "vencer a Volta a Espanha".

Além do terceiro lugar no Giro de 2025, Carapaz, campeão olímpico em Tóquio'2020, venceu a Volta a Itália em 2019 e conseguiu um terceiro lugar no Tour de 2021, na sua melhor prestação na Grande Boucle.

A 112.ª edição do Tour arranca em 5 de julho, em Lille, e termina em 27 de julho, em Paris.