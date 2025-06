Domingos Castro “otimista” com resultados de Portugal no Europeu de equipas

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, está otimista em relação à manutenção de Portugal na primeira divisão dos europeus por equipas, apesar das baixas de peso na competição, que decorre em Madrid.

"Está a correr bem. A comitiva está muito otimista, o ambiente é extraordinário. Toda a gente está de parabéns. Acho que nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é manter-nos na primeira divisão", disse Domingos Castro à Lusa, em Madrid, onde decorrem os campeonatos europeus de atletismo por equipas.

No final deste sábado, penúltima jornada da competição e quando estavam concluídas 25 das 37 provas do campeonato, Portugal estava no 11.º lugar, com 190 pontos, fora da zona de descida de divisão.

Domingos Castro deu "os parabéns aos atletas e treinadores" nacionais e afirmou que as baixas na convocatória inicial vão ser alvo de avaliação.

"É preciso dizer que neste momento estão aqui os melhores dos melhores. Quem não veio, não veio. Há que apoiar os que cá estão e analisar por que é que os outros não vieram. Neste momento, eu não sei responder. As equipas técnicas estão a analisar o porquê, porque é que não vieram", afirmou.

Sobre Pedro Pablo Pichardo, que alegou questões físicas para não ir a Madrid, Domingos Castro afirmou que o atleta alegou problemas físicos e vai ser também "avaliado pelas equipas médicas da federação e do comité olímpico".

Domingos Castro realçou que "a federação está a fazer um esforço muito grande para cada vez mais dar condições" aos atletas, "a todos os níveis", num trabalho que considera já ter resultados, como os mais de 40 novos recordes nacionais alcançados nos último sete meses.

Além do campeão olímpico de triplo salto, Pedro Pablo Pichardo, estão ausentes de Madrid, por lesões, João Coelho, nos 400 metros, Patrícia Silva, recente recordista 'indoor' nos 800, e a fundista Mariana Machado, entre outros nomes.

Há dois anos, na Silésia, Portugal foi oitavo classificado.

Descem de divisão os três últimos classificados, numa tabela de 16 países em que a pontuação de masculinos e femininos é somada conjuntamente.

A Itália defende o título e a lista de concorrentes inclui ainda, além de Portugal, Polónia, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, França, República Checa, Suíça, Suécia, Finlândia, Grécia e as promovidas Hungria, Ucrânia e Lituânia.