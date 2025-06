Benfica é campeão de futsal

O Benfica derrotou o Sporting, por 4-3, na finalíssima, e é campeão de futsal.

No quinto jogo da final, os encarnados levaram a melhor, com remontada, e venceram os leões no pavilhão João Rocha.

A equipa de Alvalade esteve a ganhar por 2-0, com golos de Zicky e Merlim, mas o Benfica empatou por Diego Nunes e Arthur. O Sporting voltou à vantagem com tento de Taynan, mas o Benfica virou o marcador com novo golo de Diego Nunes. Já o momento alto - que deu o título - é do capitão Afonso Jesus, com desvio após remate de muito longe do guarda-redes Leo Gugiel.

A equipa da Luz evita assim o pentacampeonato do Sporting na modalidade e volta a ser campeão seis anos depois.

