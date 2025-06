Cassiano Klein. "Várias épocas sem vencer, algo que me incomodava"

O treinador de futsal do Benfica, Cassiano Klein, está orgulho com o título conquistado pelos encarnados.

"Deixar um agradecimento ao Mário e ao Pulpis [antigos treinadores do Benfica], isto é um trabalho de quatro anos, eu consegui chegar agora e vencer porque o desporto é assim. Mas não me esqueço e agradeço o trabalho que fizeram", referiu, em declarações ao Canal 11.

O técnico das águias deixou um agradecimento “aos jogadores e adeptos”.

“O trabalho tem sido muito duro, longe dos holofotes, várias épocas sem vencer, algo que me incomodava, mas fico muito feliz por eles. Conseguiram vencer um adversário com uma capacidade extraordinária tática e mental, muito bem treinado e com grandes jogadores", acrescentou.

O Benfica é o novo campeão de futsal depois de vencer o Sporting, por 4-3, na finalíssima do campeonato da modalidade, disputada no pavilhão João Rocha.