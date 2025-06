Nuno Dias. "Benfica em 9 jogos ganhou 1 em 40 minutos e foi hoje"

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, dá os parabéns ao Benfica pelo título, mas lembra que os encarnados só derrotaram os leões uma vez em 40 minutos esta época.

”O Benfica em 9 jogos ganhou 1 em 40 minutos e foi hoje. Não me parece que o Sporting esteve mal. Há melhoria das outras equipas, que nos criaram dificuldade. Nesta final mostrámos que estamos vivos. Perdemos um jogo em 40’. Tivemos duas grandes vitórias. Primeiro é dar os parabéns ao Benfica, segundo é descansar. Para o ano há mais competições para vencer”, disse Nuno Dias ao Canal 11.

Questionado sobre o que tinha falhado nos leões, o técnico respondeu: “Se calhar um pouco mais de eficácia. Parabéns ao Benfica e não há muito mais a dizer. Lutámos, demos tudo o que estava ao nosso alcance. No 3-2 podíamos ter aumentado, agora no fim com o 5x4 podíamos ter empatado em duas ou três ocasiões. Lutámos, não fomos capazes e parabéns ao Benfica”.

Aos adeptos, Nuno Dias refere: “Que se orgulhem do nosso trabalho. Vencemos a Taça da Liga, a Taça de Portugal. Podíamos fazer o penta, ambicionávamos muito. Mas lutámos e fizemos o que estava ao nosso alcance. Na final, em 5 jogos tivemos 3 expulsões, 3 vezes a jogar em inferioridades. Mas lutámos, trabalhámos, honrámos e dignificámos a camisola. Os adeptos têm de se orgulhar e para o ano cá estaremos outra vez”.

O Benfica venceu a finalíssima de futsal, por 4-3, e quebrou um domínio de quatro anos do Sporting.