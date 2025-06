Portugal termina Europeu por equipas no oitavo lugar

Portugal assegurou este domingo a manutenção no escalão principal do Europeu por equipas, ao terminar no oitavo lugar, com 300 pontos, no Estádio de Vallehermoso, em Madrid, igualando o resultado da edição anterior, em 2023.

A equipa nacional tinha entrado na 11.ª posição para o quarto e último dia de provas na capital espanhola, mas subiu três lugares e fechou a primeira metade da classificação, que uniu as pontuações dos eventos masculinos e femininos e foi vencida pela segunda vez seguida pela Itália, com 431,5 pontos, contra 405,5 da Polónia e 397 da Alemanha.

A Ucrânia, 14.ª classificada, com 231 pontos, a Finlândia, 15.ª, com 220,5, e a Lituânia, 16.ª e última, com 178,5, foram relegadas para o segundo escalão, com essas vagas a serem preenchidas na próxima edição pelas promovidas Bélgica, Eslovénia e Noruega.

Somando 143 pontos no setor masculino e 157 no feminino, Portugal correspondeu ao objetivo da manutenção na elite e conquistou duas provas, tendo juntado hoje o êxito de Isaac Nader, nos 1.500 metros, à vitória de Fatoumata Diallo, nos 400 barreiras, no sábado.

Cinco dias depois de ter batido o recorde nacional na distância, ao cronometrar 3.29,37 minutos no Meeting de Ostrava, na República Checa, 30 centésimos abaixo da marca estabelecida em 2002 pelo seu antigo treinador Rui Silva, Nader gastou 3.39,08 em Madrid para ficar à frente do neerlandês Stefan Nillessen, segundo, com 3.39,97, e do polaco Filip Rak, terceiro, com 3.40,14.

O meio-fundista conquistou o máximo de 16 pontos a Portugal, que beneficiou ainda dos pódios de Salomé Afonso, prata nos 1.500 metros, com 4.09,01 minutos, e de Agate Sousa, bronze no salto em comprimento, ao alcançar 6,84 metros no terceiro e último ensaio válido - teve outros três irregulares - rumo à melhor marca pessoal na temporada.

Leandro Ramos terminou o lançamento do dardo no quarto lugar, com 78,12 metros no terceiro de cinco ensaios válidos, ficando a 14 centímetros do pódio, enquanto Delvis Santos foi quinto nos 200 metros, consumando um recorde pessoal de 20,52 segundos.

Igual classificação na mesma distância teve Lorène Bazolo, que, quase dois meses depois de ter completado 42 anos, renovou o recorde nacional que já lhe pertencia, com 22,61, três centésimos abaixo da marca atingida em 2021, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.

Tsanko Arnaudov arremessou 19,52 metros logo a abrir e não passou do sexto lugar no peso, resultado partilhado por Laura Taborda nos 3.000 metros obstáculos, ao fim de 9.53,34 minutos, após ter recuperado de uma queda na vala de água a meio da corrida.

Mais modestos foram os desempenhos de Rúben Amaral, 14.º classificado na geral dos 5.000, ao gastar 14.19,10 minutos, de Natacha Candé, 15.ª no salto em altura, com 1,75 metros, e de Marta Trovoada, 16.ª e última no dardo, finalizando a 43,95 metros.

Portugal foi desclassificado na estafeta mista de 4x400 metros, constituída por Ericsson Tavares, Fatoumata Diallo, Omar Elkhatib e Carina Vanessa, e saiu sem pontos do último evento disputado em Madrid, tal como já tinha acontecido na quinta-feira, com a ausência no salto com vara de Cátia Pereira, lesionada num pé ainda no período de aquecimento.

Mesmo tendo pisado a linha no primeiro percurso da estafeta, o conjunto nacional não se ressentiu dessa contrariedade e garantiu a manutenção, ficando atrás de Itália, Polónia, Alemanha, Holanda, Grã-Bretanha, Espanha e França e com 69 pontos face à zona de descida, deixando agradado o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"A primeira palavra vai para os atletas e os seus treinadores. Fizeram algo espetacular e ficou demonstrado que Portugal merece estar na elite do atletismo europeu. O oitavo lugar foi excecional, mesmo com ausências de peso na nossa equipa, mas vamos valorizar aqueles que estiveram cá e mostraram ser os melhores", assinalou Domingos Castro, em declarações citadas pela FPA, valorizando a fibra de Laura Taborda nos 3.000 metros obstáculos, “que caiu na vala de água e recuperou para terminar na primeira metade da classificação. É de uma fibra que gostamos de ver em todos os atletas”.