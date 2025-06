Turquel acaba com equipa sénior de hóquei feminino

O Hóquei Clube de Turquel anuncia a desistência da sua equipa sénior feminina do campeonato.

É, diz o clube, “um passo atrás, para voltarmos mais fortes”.

“O Hóquei Clube de Turquel – que sempre esteve presente e quer continuar a ser parte ativa do futuro do Hóquei Feminino – tomou uma decisão difícil, mas necessária: não inscrever, na época 2025/2026, uma equipa sénior feminina em competição oficial”, escrevem.

Segundo o HCT, “esta decisão não representa um abandono. Representa, sim, um passo estratégico, com o olhar posto no futuro. Acreditamos que o caminho certo passa por fortalecer a base, apostando na formação de novas atletas — quer nas que vão crescendo na Aldeia dos Brutus, quer naquelas que, vindas de outras paragens, se queiram juntar a este grande clube. Só assim conseguiremos regressar de forma mais forte e sustentável à elite do hóquei feminino nacional”.

O clube aposta agora ao “lançamento de uma equipa Sub-15 feminina”.

“Queremos dar a esta nova geração — cheia de talento e potencial — a oportunidade de crescer, evoluir e sonhar. É com elas, com o seu desenvolvimento e dedicação, que pretendemos construir as fundações do futuro”.

O Turquel lembra que o hóquei feminino “vive atualmente um período de indefinição, que exige uma reflexão profunda por parte dos clubes e das entidades que tutelam a modalidade. A realidade dos campeonatos, marcada por um quadro competitivo e uma calendarização desajustada ao contexto amador, impõe novos desafios e pede mudanças estruturais”.

“Também os clubes têm de assumir a responsabilidade de planear com mais rigor os seus projetos desportivos, oferecendo melhores condições de treino — tanto na sua qualidade como na resposta às necessidades individuais de cada atleta — para que seja possível continuar a evoluir e manter viva a paixão por esta linda modalidade, durante muitos mais anos”, acrescenta.

De recordar que o Hóquei Clube de Turquel foi à final do campeonato feminino contra o Benfica.