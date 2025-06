Nelson Oliveira vai participar na Volta à França pela nona vez na carreira

O ciclista português Nelson Oliveira vai participar na Volta à França deste ano, segundo anunciou a Movistar esta segunda-feira.

A equipa espanhola confirmou a sua equipa oficial para a prova mais importante da temporada e terá Enric Mas como chefe de fila. O espanhol de 30 anos, que já fez "top-5" em duas ocasiões, tentará melhorar o 19.º posto da época passada, depois de ter fechado o pódio da última Volta à Espanha.

Já Nelson Oliveira terá as suas oportunidades nos dois contrarrelógios da prova, a sua especialidade, e ajudará Enric Mas nas restantes etapas.

O português de 36 anos está na Movistar desde 2016 e vai participar no Tour pela nona vez. É o ciclista da equipa com mais participações da equipa. Nelson Oliveira tem a experiência acumulada de 21 participações em grandes voltas e terminou-as todas.

OIiveira é o segundo ciclista português confirmado no Tour, para além de João Almeida, da UAE-Emirates.

A Movistar junta ciclistas jovens, como o campeão espanhol Iván Romeo e o trepador Pablo Castrillo, e ainda outros mais experientes como Gregor Muhlenbergfer, Einer Rubio, Will Barta e Iván Cortina.

As 21 etapas da 112.ª edição do Tour de France vão percorrer 3,336 quilómetros, com dois contrarrelógios, sete etapas planas, seis de média montanha e seis etapas com chegada em alto.