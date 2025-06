Nuno Borges supera top-20 mundial e estreia-se na segunda ronda em Wimbledon

Nuno Borges está na segunda ronda de Wimbledon, o terceiro torneio do Grand Slam de ténis da temporada, depois de superar o argentino Francisco Cerúndolo, o atual 19.º classificado da hierarquia mundial.

O encontro da ronda inaugural até começou mal para o número 1 português e 37.º do ranking ATP, que perdeu o primeiro set. No entanto, venceu o segundo e, no terceiro, conseguiu levar a melhor no "tie break".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



No quarto parcial, disparou que nem uma flecha para a vitória e fechou com um retumbante "pneu", um 6-0 sobre um top-20 mundial. Venceu por 4-6, 6-3, 7-6 (7-5) e 6-0 no conjunto dos quatro sets.

É a primeira vez que Nuno Borges vence no quadro principal e, com isso, passa da primeira ronda em Wimbledon e fá-lo logo perante um adversário mais cotado. Na segunda ronda na relva do All England Club, o português terá pela frente o vencedor do confronto entre o britânico Billy Harris, número 151 do mundo, e o sérvio Dusan Lajovic, 118.º.