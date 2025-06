Raspado e queimado, o campeão Ivo Oliveira resistiu a queda no início dos nacionais de ciclismo

Ivo Oliveira recuperou o título de campeão nacional de ciclismo, mas não foi um dia fácil para o atleta da UAE-Emirates, que caiu logo nos primeiros minutos da corrida e teve de fazer mais de quatro horas de prova com lesões nas costas.

O irmão gémeo Rui Oliveira, que também participou na prova, revelou no final de domingo uma fotografia em que se vê as costas de Ivo raspadas após uma queda que terá ocorrido no segundo quilómetro.

"Antes de comentarem o que quer que seja, o Ivo caiu ao quilómetro dois, fez mais 180 neste estado, com 40 graus de temperatura durante quatro horas e meia. Neste estado, ganhou. Foi tão, mas tão merecido. O melhor e o mais forte e mais não é preciso dizer", pode ler-se.