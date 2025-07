Jaime Faria eliminado à primeira em Wimbledon

O tenista português Jaime Faria foi derrotado, esta terça-feira, pelo italiano Lorenzo Sonego na primeira ronda do quadro principal de singulares de Wimbledon, terceiro major da temporada, a decorrer até 13 de julho no All England Club, em Londres.

O jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, número dois nacional e 116 do ranking ATP, não conseguiu contrariar o teórico favoritismo do experiente adversário (47.º ATP), de 30 anos, e acabou eliminado ao cabo de uma hora e 43 minutos, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

Depois de vencer os três encontros da fase de qualificação, o jovem Jaime Faria, de 21 anos, despediu-se na estreia no quadro principal de Wimbledon, enquanto Sonego vai medir forças na segunda eliminatória com o vencedor do encontro entre o compatriota Lorenzo Musetti (7.º ATP) e o georgiano Nikoloz Basilashvili (126.º ATP).