Shai Gilgeous-Alexander vai ser o jogador mais bem pago da história da NBA

Shai Gilgeous-Alexander vai tornar-se o jogador mais bem pago da história da NBA, a partir da época 2026/26, de acordo com a ESPN.

O base canadiano, de 26 anos, assinou a extensão de contrato "super max" com os Oklahoma City Thunder. O novo contrato garante-lhe, no total, 285 milhões de dólares (242 milhões de euros, à taxa de conversão atual); e 71,25 milhões de dólares por temporada (60,41 milhões de euros) — um valor inédito na maior liga de basquetebol do mundo.

Contudo, este contrato só entrará em vigor em 2026/27, quando terminar o atual vínculo do "MVP" da fase regular e das finais de 2024/25. Com esta extensão "super max", Gilgeous-Alexander fica ligado aos novos campeões da NBA, que o contrataram em 2019, até 2030/31.