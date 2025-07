João Almeida vai para o Tour com um único objetivo: ajudar Pogacar a ser campeão

Para já, as pernas ainda não doem. O ciclista português João Almeida sorri quando questionado como se sente fisicamente antes da enorme dureza que terá pela frente nas 21 etapas da Volta à França, que arranca este sábado em Lille.

Embora muitos o lancem ao pódio, perante o seu grande momento de forma individual após ter vencido a Volta à Suíça, Romandia e País Basco, o português de 26 anos não quer pensar em objetivos individuais. Em mente está só a missão de Tadej Pogacar a vencer pela quarta vez.

"O meu objetivo não são resultados, é ajudar o Tadej: destruir o resto do grupo que restar na montanha quando for a minha vez de puxar e tornar a corrida dura nas subidas. Não trago nenhum objetivo de ter de fazer pódio, porque é sempre secundário tendo em conta esse trabalho. Vou dar claramente o meu melhor, seguir o meu instinto, mas é tudo relativo em relação aos adversários, quão fortes estão, quão fortes eu estou", afirma.

O ciclista caldense foi quarto classificado na época passada e assume que se sente capacitado caso tenha de assumir a liderança da equipa: "Não há nada que me impeça, mas espero que não aconteça nada. Isso mudaria bastante a dinâmica, mas temos de estar preparados."

Esta sexta-feira, ainda acontecerá uma reunião para afinar estratégias. Almeida assume que provavelmente será o último a ficar com Pogacar na alta montanha, mas não esconde que ser lançado como "isco" pode ser tentador, até porque lhe pode abrir a possibilidade de se estrear a vencer no Tour.

"Falaremos mais especificamente de tudo mais logo. Acho que serei o último homem do Tadej, mas há sempre dias menos bons e poderão ficar colegas meus mais para o fim se estiverem mais fortes nesse dia. Se houver a situação de corrida propícia para se calhar ser um isco, na minha opinião seria bom de aproveitar", avalia.

Almeida não acredita no segundo lugar de Remco

Neste Tour, Pogacar entra como grande favorito num quinto "round" da rivalidade com o dinamarquês Jonas Vingegaard, da Team Visma-Lease a Bike, campeão em 2022 e 2023. Remco Evenepoel, da Soudal-Quick Step, foi terceiro na época passada e gostaria de melhorar esse resultado, mas Almeida não acredita.

"Creio que não será possível, acho o Vingegaard superior ao Evenepoel na montanha. Só há um contrarrelógio plano, em que claramente o Remco tem vantagem, por isso diria que o Vingegaard é um ciclista superior, pelo menos à partida. Se pudesse apostar não para fazer segundo, apostava no Vingegaard", avalia.

A Visma será a grande rival da UAE e traz uma equipa "muito forte", no entendimento do português. O vencedor do Giro, Simon Yates, é um deles. Junta-se a atletas como Wout van Aert, Sepp Kuss e Matteo Jorgenson.

"Ambas as equipas são muito fortes, quase equivalentes. Acho que estamos um bocadinho no mesmo nível, as pernas vão falar mais alto. Obviamente, taticamente, há sempre várias coisas que se podem jogar, depende das situações de corrida, o que há para jogar naquele dia, no momento, se há corredores mais atrasados ou não. Temos de estar sempre preparados para tudo", alerta.