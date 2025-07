Nuno Borges perde com Kachanov no super tiebreak e falha oitavos de Wimbledon

O tenista português Nuno Borges, número um nacional e 37 do ranking mundial, falhou esta sexta-feira os oitavos de final do torneio de Wimbledon, no Reino Unido, ao perder frente ao número 20 do mundo, Karen Kachanov, em cinco sets.

No encontro, que durou cerca de 3 horas e 30 minutos, Nuno Borges perdeu pelos parciais de 6-7(8), 6-4,6-4, 3-6, 6-7.

No último set, Borges chegou a estar em desvantagem por um break, fez a remontada mas sofreu uma reviravolta, para perder no super tie break, por 8-10, onde chegou a estar em desvantagem por 1-6.

Com a derrota, Nuno Borges não consegue igualar o feito de João Sousa, que em 2019 chegou aos oitavos de final, para perder frente ao espanhol Rafael Nadal.

Na próxima ronda, Kachanov defronta o polaco Kamil Majchrzak, o número 109 do mundo, que venceu o francês Arthur Rinderknech, em três sets.

Ao chegar à terceira ronda, o maiato já tinha conseguido o feito de se tornar o primeiro português a chegar à 3.ª ronda de todos os Grand Slams - Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

Nuno Borges continua ainda na competição por pares, onde está na terceira ronda e joga este sábado ao lado do norte-americano Marcos Giron.