Pogacar na "pole" do Tour (e Almeida à espera de autorização para ser feliz): a previsão de Chagas

Marco Chagas não tem dúvidas: Tadej Pogacar é o principal favorito a vencer o Tour de 2025.

Aquela que é considerada a maior prova velocipédica mundial arranca este sábado em Lille, para três semanas de um duelo anunciado entre o esloveno, vencedor da derradeira edição, e o dinamarquês Jonas Vingegaard, que acabou o ano passado no segundo posto da tabela geral.

"Pogacar parte outra vez em vantagem, tem sido superior aos outros, depois de Edie Mercx nos anos 60 e 70", admite o ex-ciclista e atual comentador, que disputou a corrida francesa em 1980 e 1984.

João Almeida, já vencedor esta temporada as voltas à Romandia, País Basco e Suíça, vai ser a.. perna direita de Tadej Pogacar. Todavia, após o quarto lugar com que terminou em Nice em 2024, pode sonhar em subir - pelo menos - um patamar. Tudo depende do "trabalho" que o colega e chefe de fila lhe der.



"Se Pogacar tiver a superioridade que teve ao logo da temporada, isso pode querer dizer que o nosso João terá menos trabalho. E, depois, corrigindo o seu posicionamento e estando ao melhor nível nos Alpes e Pirenéus… então poderemos ter a alegria de ver novamente um ciclista no pódio, depois do saudoso Joaquim Agostinho", afirma Chagas, aludindo ao feito do histórico português, quando foi terceiro classificado em 1979.



Para além do 'bis' de João Almeida no Tour, a edição de 2025 contará ainda no pelotão com outro português, Nélson Oliveira, que avança para a sua nona participação.