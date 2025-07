Andebol. Filipe Monteiro é reforço do Sporting

O Sporting oficializou a contratação de Filipe Monteiro, ex-ABC, para a equipa de andebol.

Filipe Monteiro tem 21 anos e joga a central.

“Sinceramente, não estava à espera da proposta, mas quando surgiu era uma oportunidade única que não podia recusar. Estar na Champions League, numa equipa jovem e com um treinador que potencia todos os jogadores era o melhor passo a dar”, referiu.

Em declarações aos meios do clube, Filipe Monteiro deixa um autorretrato: “Sou um jogador de equipa, porque jogo mais para as assistências do que para os golos e isso, como central, é fundamental para criar jogo para os outros”.

Estão confirmados quatro reforços nos leões: Carlos Álvarez, ponta-direita de 22 anos, ex-Ademar Leon (Espanha); Víctor Romero, pivô de 21, ex-Granollers (Espanha) e Emil Berlin, lateral-direito de 24, ex-Savehof (Suécia).