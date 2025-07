Todos contra Pogacar. Começa o Tour e é isto que tem de saber

São cinco as verdadeiras chegadas em alto, incluindo o regresso do Mont Ventoux, mítico pela dificuldade e falta de vegetação.

O percurso deste ano tem uma grande novidade: a chegada com a subida a Montemartre, num percurso com semelhanças ao utilizado durante os Jogos Olímpicos de Paris, que deve impedir (ou pelo menos dificultar) a tradicional chegada ao sprint.

O esloveno, de 26 anos, - que ganhou, em 2024, com 6.14 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma) - vem em mais uma época de grande domínio (apenas quebrada sem os triunfos desejados na Milão-Sanremo e na Paris-Roubaix, em ambas as clássicas batido por Mathieu van der Poel, o rei das provas por um dia).

A luta a dois vai repetir-se – como nos três anos anteriores – e está guardada para o Tour. No único confronto de 2025, Pogacar foi superior a Vingegaard, de 28 anos, no Critério do Dauphiné, apesar de o esloveno ter perdido no contrarrelógio de forma clara.

Para além dos líderes, os blocos das duas equipas são (igualmente) fortes.

Ao lado de Tadej Pogacar (que conquistou o Tour em 2020, 2021 e 2024) estão, entre outros, o português João Almeida, também ele a fazer uma época de luxo já com três vitórias em corridas de uma semana, o britânico Adam Yates e o reforço Jhonatan Narvaez.

Já com Vingegaard – que venceu a Volta a França em 2022 e 2023 – está um bloco igualmente forte, com destaque para Sepp Kuss (que já tem uma Vuelta no currículo), Wout van Aert, o outro Yates (Simon) – que ganhou o Giro - e o que deverá ser o número 2 dentro da Visma-Lease a Bike, Matteo Jorgenson.

Na luta pelo pódio estão também, pelo menos, dois ciclistas: o já citado Remco Evenepoel (que desta vez não tem Mikel Landa) e o sempre candidato Primoz Roglic (Red Bull-Bora) se as quedas o respeitarem. O “outro” esloveno já tem quatro Vueltas e um Giro, mas ainda não a cereja no topo do bolo.

E João Almeida?

O que pode o português fazer na segunda participação no Tour, depois de ter ficado à porta do pódio no ano passado?

O português de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, de 26 anos, admitiu que “o pódio é um bom resultado”, mas também já admitiu que “a tarefa principal é ajudar Tadej Pogacar”.

Ou seja, a classificação geral de Almeida vai estar dependente do que o chefe de fila da UAE Emirates for pedindo etapa a etapa. Se os ataques do esloveno forem de longe e tiver conseguido uma vantagem com margem, o ciclista luso pode ter mais liberdade para fazer a sua corrida e lutar pelo pódio.