Francisca Veselko convidada para a elite do surf

A surfista Francisca Veselko recebeu um wild card para participar no Open J-Bay, na África do Sul, do principal escalão da modalidade.

A portuguesa lidera o ranking da segunda divisão, o circuito Challenger Series, e daí o convite.

“Estou muito contente com este wildcard para J-Bay”, referiu Francisco Veselko, em declarações à Associação Nacional de Surfistas. “Estou super ansiosa por surfar numa das melhores direitas do Mundo. Desde pequena que vejo o Championship Tour e esta é uma das minhas etapas favoritas de ver. Sempre me imaginei a surfar esta etapa e estou muito contente por ter esta oportunidade de surfar direitas perfeitas de frontside. Penso que é uma onda que se encaixa bem no meu surf”, frisou.

A surfista, de 22 anos, vai competir com a havaiana Gabriela Bryan e a australiana Tyler Wright.

De recordar que já em2023, na etapa de Peniche, Kika Veselko tinha estado entre as melhores.