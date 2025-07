Há roubo na Volta a França. Cofidis ficou sem 11 bicicletas

Cada bicicleta tem um custo avaliado em 13 mil euros, com o prejuízo total do assalto a ser de mais de 143 mil euros .

" A porta do camião de equipa foi arrombada e onze das nossas bicicletas Look Cycle foram roubadas , apesar das medidas de segurança em vigor. As autoridades chegaram ao hotel pela manhã para observar o crime e iniciar a investigação", refere a equipa.

Apesar do assalto, a Cofidis pôde participar na etapa deste domingo, onde o seu melhor classificado foi o alemão Emanuel Buchmann, no 20º lugar, com o mesmo tempo do vencedor.

No comunicado, a equipa condena ainda o ato de "incivilidade" e apelou aos autores do roubo para quem "tenham civismo e sejam responsáveis".