Jasmin Liechti vence Volta a Portugal em bicicleta

A ciclista suíça Jasmin Liechti (NEXETIS) conquistou a quinta edição da Volta a Portugal feminina, após a quinta etapa vencida pela francesa India Grangier (Coop-Repsol), que terminou na segunda posição da geral.

A campeã de 2024 integrou um grupo que se destacou a uma vintena de quilómetros da meta e impôs-se no final dos 89,2 quilómetros entre Lisboa e Póvoa de Santa Iria, à frente da compatriota Océane Mahé (Arkéa-B&B Hotels), segunda com as mesmas 2:22.52 horas.

A canadiana Kiara Lylyk (Winspace Orange Seal) foi terceira na quinta e última etapa, a 10 segundos da vencedora, a mesma diferença registada por Jasmin Liechti, que foi quinta.

A suíça de 22 anos conquistou, assim, a maior vitória da carreira em corridas por etapas, depois de em 2024 se sagrar vice-campeã do mundo sub-23 de contrarrelógio.

A ciclista da NEXETIS foi ladeada no pódio por Grangier, a campeã da passada edição que subiu à segunda posição, e pela norte-americana Heidi Franz (Cynisca), com ambas a ficarem a 16 segundos de Jasmin Liechti.

A olímpica Raquel Queirós (Atum General-Tavira-Farense), vencedora da edição inaugural da Volta a Portugal feminina, foi a melhor portuguesa, terminando em quinto, a 24 segundos, após ter sido sétima na derradeira jornada.