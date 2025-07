Sabalenka avança em Wimbledon

A bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, qualificou-se para os quartos de final do torneio de ténis de Wimbledon, terceiro Grand Slam do ano, ao vencer a belga Elise Mertens, 23.ª da hierarquia.

Sabalenka, vencedora de três torneios do Grand Slam (Open da Austrália em 2023 e 2024 e US Open em 2024), superou Mertens em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), num embate que durou uma hora e 35 minutos.

Vice-campeã dos primeiros dois majors da temporada, a primeira cabeça de série vai discutir o aceso às meias-finais, que já disputou em 2021 e 2023, com a alemã Laura Siegemund, 104.ª WTA, que superou a argentina Solana Sierra, 101.ª, por 6-3 e 6-2.