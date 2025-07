Depois de deixar o FC Porto, Ricardo Ares é anunciado no Barcelona

O treinador espanhol Ricardo Ares, que deixou o FC Porto há uma semana, após ter conquistado três títulos de campeão português de hóquei em patins, é o novo técnico do FC Barcelona, anunciou o tricampeão espanhol.

Ricardo Ares, que assinou contrato com o Barcelona por três épocas, até 30 de junho de 2028, orientou o FC Porto nas quatro últimas temporadas, nas quais, além dos três títulos nacionais, conquistou uma Liga dos Campeões, duas edições da Taça de Portugal, uma Taça Continental e uma Taça Intercontinental.

“Tive uma ótima experiência num campeonato muito exigente e tenho muita expectativa que o ‘Barça’ volte a estar entre os melhores da Europa, que lute por todos os títulos e os ganhe”, afirmou o treinador, de 50 anos, em declarações divulgadas pelo clube catalão.

Antes de ser contratado pelo FC Porto, Ricardo Ares liderou as seleções de Espanha feminina — que se sagrou campeão mundial, em 2018 e 2019, e europeia, em 2018 — e masculina, bem como as equipas espanholas do Vic e do Voltregá.

O Barcelona informou também que o internacional espanhol Marc Torra, que alinhou na equipa catalã entre 2010/11 e 2014/15 e terminou a carreira no fim da época passada, ao serviço da Oliveirense, será o novo secretário técnico da secção de hóquei em patins.