Dia plano, mas nervoso e com muitas quedas. Merlier vence terceira etapa da Volta a França

O belga Tim Merlier, da Soudal-Quick Step, venceu a terceira etapa da Volta a França ao "sprint".

Jonathan Milan, da Lidl-Trek, ficou em segundo, poucos centímetros atrás. Foi preciso o "photo finish" para confirmar a vitória de Merlier, o atual campeão europeu. Phil Bauhaus, da Bahrain-Victorious, fechou o pódio.

A etapa ficou marcado por ser disputada a um ritmo estranhamento baixo e sem qualquer fuga ter escapado. O pelotão rolou compacto, um cenário muito pouco comum em grandes voltas.

O perfil da etapa não fazia também antever um grande sucesso da fuga, uma vez que a maioria do percurso era plano, à exceção de uma montanha de quarta categoria a cerca de 35 quilómetros do fim.

Tim Wellens, da UAE-Emirates, fugiu poucos quilómetros antes dessa subida e tira a camisola de rei da montanha ao colega de equipa Tadej Pogacar, uma decisão que poderá servir para o esloveno ser poupado do protocolo do pódio e arrancar a recuperação logo após o final da etapa.

O ritmo baixo nos primeiros 100 quilómetros contrastou com a atitude nervosa do pelotão na reta final.

A primeira queda ocorreu no "sprint" intermédio. O camisola verde, Jasper Philipsen, sofreu uma queda muito aparatosa e abandonou.

Remco Evenepoel, terceiro da última edição e um dos favoritos, também caiu nos últimos cinco quilómetros, mas não terá ficado com lesões graves. Levantou-se e acabou a etapa.

Já na reta da meta, uma nova queda muito dura, com vários ciclistas a irem às barreiras de proteção, mas ainda não é conhecido o impacto nos ciclistas que caíram e não afetou os primeiros dez ciclistas que iam na frente a liderar o "sprint".

Na quarta etapa, o pelotão volta a enfrentar um percurso com final acidentado, com várias subidas curtas, mas duras nos últimos 50 quilómetros, abrindo a dúvida se poderá ser um dia em que se disputa a classificação geral, ou será para os ciclistas mais aptos para as clássicas, como o camisola amarela Mathieu van der Poel.