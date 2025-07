Queda arrepiante tira Jasper Philipsen da Volta a França

Jasper Philipsen, ciclista belga da Alpecin-Deceuninck, caiu na terceira etapa da Volta a França e foi obrigado a abandonar a prova.

O primeiro camisola amarela desta edição do Tour após ter vencido o "sprint" da primeira etapa era, nesta segunda-feira, o detentor da camisola verde e caiu a cerca de 60 quilómetros do fim no único "sprint" intermédio para pontuar na busca da camisola verde.

Laurenz Rex, da Intermarché-Wanty, deu um ligeiro toque em Bryan Coquard, da Cofidis, que se desequilibrou e acabou por ir contra Philipsen, que não evitou a queda.

A primeira imagem revelava uma queda brutal em que o belga aparentemente ia de cabeça ao chão a uma velocidade a rondar os 65 quilómetros por hora. O belga acabou por conseguir sentar-se quase de imediato e as repetições mostram que Philipsen terá conseguido bater no chão com o ombro, evitando o choque frontal.

O belga ficou com as costas marcadas e não conseguia mexer um dos ombros, pelo que teve de abandonar a prova.

Era um dos grandes favoritos para vencer novamente a etapa desta segunda-feira e um dos principais candidatos à camisola verde. Jonathan Milan, da Lidl-Trek, venceu o "sprint" intermédio que acabou por ser pouco disputado devido à queda.

Philipsen, de 27 anos, é conhecido pelo seu estilo agressivo e arriscado e, por isso, é uma figura pouco consensual no pelotão, ainda que não tenha demonstrado qualquer tipo de atitude perigosa neste acidente. Philipsen já venceu 10 etapas do Tour na sua carreira.