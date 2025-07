Pogacar vence quarta etapa do Tour, a 100.ª da carreira. João Almeida é sexto

Tadej Pogacar, da UAE-Emirates, venceu a quarta etapa da Volta a França, a 100.ª da sua carreira. O português João Almeida foi sexto classificado.

Ao contrário do que aconteceu no domingo, o camisola amarela Mathieu van der Poel cedeu no "sprint" final a poucos metros da meta e foi superado por Pogacar. Jonas Vingegaard volta a conseguir acompanhar o grupo e termina na frente, no terceiro posto da etapa.

A etapa antevia muita luta pela classificação geral nos últimos 30 quilómetros, com muitas subidas curtas e íngremes. O pelotão rapidamente foi encurtado pelo trabalho da UAE Emirates e a etapa acabou disputada ao "sprint" na reta da meta por um grupo muito reduzido.

"Hoje estivemos todos no limite, tentei atacar, o Jonas conseguiu seguir-me e depois juntaram-se todos. O João fez um trabalho incrível para me lançar no final, estou super feliz e orgulhoso pela equipa. Vencer no Tour é incrível, nesta camisola ainda mais. Conseguir cem vitórias é fantástico", disse ao "Eurosport".

João Almeida acaba por fazer um grande trabalho a lançar Pogacar na reta da meta e a perseguir todos os ataques que foram lançados até aí, protegendo o atual campeão em título. Termina na 6.ª posição com o mesmo tempo dos líderes.

Contas feitas e somadas as bonificações, van der Poel mantém a camisola amarela, com o mesmo tempo de Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard está a oito segundos de distância.

O português sobe ao 8.º posto da classificação geral, a 55 segundos dos dois líderes. Ao "Eurosport", assume que tudo correu como o planeado

"Dei tudo nos últimos quilómetros, era o meu trabalho. O Tadej venceu, era o nosso objetivo e acho que merecemos. A Visma trabalhou um pouco por nós na última subida, foi bom para nós sinceramente. Depois fizemos um bom lançamento. Sabemos o que fazer, cumpri o meu papel. Este tipo de etapas não é o melhor para mim, mas acho que nem correu mal", brincou.

A quinta etapa será um contrarrelógio de 33 quilómetros em Caen. Sem Filippo Ganna, que caiu na primeira etapa e abandonou, Remco Evenepoel, campeão do mundo e olímpico de contrarrelógio, é o grande favorito.