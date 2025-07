Conheça a convocatória para o Europeu de hóquei feminino

O clube vencedor das últimas 12 edições do campeonato, o Benfica, coloca na seleção a capitã Marlene Sousa, a guarda-redes Maria Vieira e ainda Raquel Santos, Sofia Moncóvio e Maria Sofia Silva.

O vice-campeão Turquel coloca na seleção Leonor Coelho, completando-se o grupo de 10 com Sandra Coelho, guarda-redes do Vila-Sana, de Espanha, Beatriz Várzea, do Bembibre, de Espanha, Catarina Costa, da Sanjoanense, e Inês Severino, do HC Corunha, de Espanha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O Campeonato da Europa realiza-se, este ano, no Pavilhão Rota dos Móveis em Paredes, entre 8 e 13 de setembro.



O selecionador nacional, Ricardo Barreiros, assume a ambição para o torneio.



"A responsabilidade de representar a seleção de Portugal, por si só, aponta ao máximo. A história diz-nos que estamos, muitas vezes, perto. Isso, por si só, não chega. Temos ambição de ganhar e estamos a trabalhar nesse sentido, propomo-nos chegar ao momento da decisão nas melhores condições para competir pela vitória. O nosso compromisso tem de ser todos os dias, em prol de um objetivo que se atinge num só momento", disse.