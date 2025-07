Sinner bate Ben Shelton e segue para as meias finais de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número um mundial, assegurou esta quarta-feira a presença nas meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao bater o norte-americano Ben Shelton em três sets.

Depois de na ronda anterior ter beneficiado da desistência por lesão do búlgaro Grigor Dimitrov, numa altura em que estava com dois sets de desvantagem, Sinner não se deixou surpreender e, apesar de ter enfrentado alguma oposição por parte do adversário, desenvencilhou-se do 10.º jogador da hierarquia mundial em duas horas e 19 minutos, com parciais de 7-6 (7-2), 6-4 e 6-4.

Nas meias-finais, Sinner, que ainda apresentou algumas queixas no cotovelo direito, vai medir forças com o vencedor do encontro que ainda decorre entre o sérvio Novak Djokovic, sexto jogador mundial e recordista de títulos do Grand Slam (24), e o italiano Flavio Cobolli, 24.º do mundo.