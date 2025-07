Ben Healy faz a fuga vingar no Tour e van der Poel recupera a camisola amarela

O irlandês Ben Healy, da EF Education-Easy Post, venceu a sexta etapa da Volta a França e Mathieu van der Poel reconquista a camisola amarela.

Numa etapa muito acidentada, os primeiros quilómetros foram de luta até que se formasse uma fuga. Oito ciclistas acabaram por conseguir escapar, incluíndo Simon Yates, campeão do Giro, e Mathieu van der Poel.

Healy atacou a cerca de 40 quilómetros do fim e nunca mais foi apanhado. Quinn Simmons, da Lidl-Trek, foi segundo e Michael Storer, da Tudor, fechou o pódio.

É uma das vitórias mais importantes da carreira do irlandês de 24 anos. Healy já tinha vencido numa grande volta, no Giro em 2023, mas vence pela primeira vez no Tour. É a sua segunda vitória da época. Tinha conquistado a etapa cinco da Volta ao País Basco no mesmo estilo, também numa fuga de longa distância.

A UAE-Emirates conseguiu controlar a fuga ao máximo numa fase inicial, tendo até Tadej Pogacar sido obrigado a acompanhar alguns ciclistas da Visma.

Van der Poel acabou por quebrar muito, mas fez o suficiente para recuperar a camisola amarela, com um segundo de vantagem para Pogacar.

O pelotão acabou por chegar 5 minutos e 27 segundos depois, com o esloveno a liderar o grupo, sem criar diferenças para Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, e Remco Evenepoel.

O português João Almeida cruzou a meta em 23.º e perdeu cinco segundos para o grupo de Pogacar e restantes candidatos ao pódio.

A etapa sete será de 197 quilómetros entre Saint-Malo e Mûr-de-Bretagne.