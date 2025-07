Mesatenista Jieni Shao eliminada na segunda ronda do Smash Las Vegas

A olímpica portuguesa Jieni Shao foi eliminada na quarta-feira na segunda ronda do Smash dos Estados Unidos, depois de perder com a macaense Zhu Yuling, antiga líder do ranking mundial, em Las Vegas.

A olímpica Jieni Shao (62.ª do mundo) foi derrotada por Zhu Yuling (14.ª), por 3-1, com os parciais de 11-7, 11-3, 7-11 e 11-4, em 22 minutos.

Horas antes, Fu Yu, 75.ª da hierarquia mundial, tinha sido derrotada pela chinesa Wang Yidi, quarta do mundo, por 3-1, com os parciais de 11-8, 11-4, 8-11 e 11-6.