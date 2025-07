Troféu Joaquim Agostinho com ciclistas de todos os continentes: "São três etapas e nada fáceis"

A 48.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho junta corredores dos quatro cantos do mundo. Na corrida portuguesa há mais anos no calendário internacional vão estar, entre esta quinta-feira e domingo, 25 nacionalidades e mais de uma centena de ciclistas.

"Vamos ter 124 participantes. Houve anos com mais quatro, cinco ou seis, sete. Mas vamos ter 25 nacionalidades de todos os continentes", explica Francisco Manuel Fernandes a Bola Branca.

O presidente da comissão organizadora da prova explica que a grande novidade deste ano é a alteração do local da meta, que deixa de ser no Alto da Serra do Montejunto e passa a ser em Torres Vedras.

"São três etapas e nada fáceis. A segunda, no sábado, cria sempre grandes expectativas com a subida à encosta do Montejunto. No domingo vamos direito a Torres Vedras, onde concluímos a prova", detalha.

Entre os corredores não faltam as equipas portuguesas e, entre os estrangeiros, o grande destaque vai para um campeão de contrarrelógio.

"Nós vamos ter as nove equipas profissionais portuguesas, seis estrangeiras. Vamos ter a Caja Rural que tem, na equipa que vai participar, o campeão nacional de Espanha de contrarrelógio", adianta Francisco Fernandes.

A 48.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho, que passou a homenagear o ciclista luso depois da sua morte, arranca com um prólogo de oito quilómetros na localidade do Turcifal, em Torres Vedras.