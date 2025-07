João Almeida cai na sétima etapa do Tour de France, Pogacar vence e volta a vestir de amarelo

Tadej Pogacar, da UAE-Emirates, venceu a sétima etapa da Volta a França, no dia em que o português João Almeida foi apanhado numa queda muito aparatosa a menos de sete quilómetros do final da etapa.

Num final de etapa duro, com chegada no Mûr-de-Bretagne, o mais rápido foi o campeão do mundo, num sprint em que Jonas Vingegaard foi o único que conseguiu acompanhar e terminou no segundo lugar. Oscar Onley, da Picnic PostNL, foi terceiro.

Pogacar vence a sua 19.ª etapa na Volta a França e encosta-se a Faber François como o sétimo ciclista com mais vitórias de sempre na prova. O britânico Mark Cavendish detém o recorde com 35.

"Estou super feliz com a vitória, foi um trabalho quase pefeito, infelizmente o João caiu. Se ele não estiver bem, não foi um perfeito. Se não estiver bem, a vitória é para ele. Agora, só espero que ele esteja bem", disse o esloveno.

O dia fica marcado por uma queda que envolveu dez ciclistas num grupo já reduzido que fazia parte do pelotão. João Almeida foi um dos envolvidos, mas também outros candidatos à classificação geral, como Enric Mas, Santiago Buitrago, e também o vencedor da etapa de quinta-feira, Ben Healy.

O português conseguiu subir novamente para a bicicleta e retomar a etapa. Perdeu 10 minutos e 13 segundos e diz, definitivamente, adeus ao sonho do pódio.

De acordo com informações recolhidas pela Renascença, a primeira análise aponta para que João Almeida não tenha nenhuma lesão mais grave e poderá continuar em prova.

Mathieu van der Poel era candidato à vitória da etapa, mas ficou para trás na última subida e perde a camisola amarela. Tadej Pogacar recupera-a, apenas um dia depois de a ter perdido para a fuga de quinta-feira.

Segue-se um fim-de-semana destinado aos "sprinters" com duas etapas totalmente planas.

[Em atualização]