Volta a França. João Almeida fraturou uma costela, mas deverá continuar em prova

João Almeida deverá continuar em prova na Volta a França, apesar de ter fraturado uma costela na aparatosa queda que sofreu na sétima etapa, esta sexta-feira, segundo informa a UAE Emirates.

No Twitter, a equipa do ciclista português cita o seu diretor médico, para explicar as consequências da "dura queda" a menos de sete quilómetros da meta, que "felizmente não resultou numa lesão séria".

"Confirma-se que ele [João Almeida] tem uma fratura simples numa costela do lado esquerdo e algumas abrasões profundas no corpo. Felizmente, não sofreu uma concussão. Vamos continuar a monitorizá-lo. Os próximos dias serão difíceis para ele, mas como as coisas estão, deverá conseguir iniciar a etapa de amanhã [sábado]", pode ler-se.

As duas próximas etapas do Tour são completamente planas e servem de "descanso" para o pelotão. Além disso, na segunda-feira é o primeiro dia descanso, pelo que João Almeida terá três dias para recuperar.