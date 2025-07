Beatriz Figueiredo deixa Benfica e o hóquei

A hoquista Beatriz Figueiredo deixa o Benfica e a modalidade (pelo menos para já) para se dedicar à profissão “civil”: é juíza.

Beatriz Figueiredo esteve cinco épocas nas encarnadas e, neste período, conquistou 17 títulos.

“É uma porta encostada e não uma porta fechada, porque nunca sabemos o futuro, e também não quero estar aqui a dizer que nunca mais irei jogar, mas, pelo menos pelo Benfica, terei de deixar de jogar, por motivos profissionais. Fui colocada noutro local do país, e é completamente impossível continuar a jogar, principalmente com a exigência que o Benfica tem, que são treinos diários, a responsabilidade e o compromisso que teria de ter, e sei perfeitamente que nunca seria capaz, porque ainda é bastante longe, por isso terei de dizer adeus ao Benfica e à modalidade”.

A defesa acrescenta: “Vai custar muito, já está a custar, mas infelizmente tem de ser."

"Foram 5 anos de muito esforço, sacrifício, muitas amizades feitas pelo caminho e muita aprendizagem com as minhas colegas, que são ótimas jogadoras, as que estão cá e as que já passaram também, tive oportunidade de aprender muito. Aprendi também com o meu treinador, foi uma peça fundamental para me dar confiança e para fazer as épocas que fui fazendo ao longo dos tempos".