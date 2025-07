Portugal perde com Noruega na fase preliminar do Euro Sub19

A seleção portuguesa feminina de Sub-19 perdeu este sábado pela margem mínima com a Noruega, por 24-23, na última jornada da fase preliminar do Europeu, em Podgorica, no Montenegro.

Portugal, que entrou para a terceira e última ronda da fase preliminar do Europeu já matematicamente afastado da Ronda Principal, somou a terceira derrota frente à Noruega, que, ao intervalo, vencia por 13-11, e terminou em quarto lugar o Grupo E.

A Noruega entrou melhor no jogo, chegou à vantagem de quatro golos aos 6-2, mas um parcial de 3-0 permitiu à seleção portuguesa reduzir para a diferença mínima aos 6-5 e, mantendo a mesma atitude e eficácia, empatar aos 9-9.

A seleção nórdica voltou a disparar para uma margem de três golos, aos 12-9, com três remates certeiros consecutivos, que lhe permitiu chegar ao intervalo a vencer por dois (13-11).

Um início de segunda parte demolidor, com um parcial de 4-0, colocou a vantagem da Noruega em seis golos, aos 17-11, que Portugal, que só marcou já decorria o sexto minuto, encurtou para dois aos 17-15, com quatro golos de rajada.

A Noruega manteve Portugal a uma distância média de dois golos até aos 22-20, após o que abriu a vantagem para quatro, aos 24-20, já perto do final do encontro, encurtada ainda pelas lusas para 24-23 com um golo a 17 segundos do fim.

Luísa Freitas, com oito golos, foi considerada a jogadora mais valiosa do encontro (MVP), destacando-se ainda na concretização Iara Ribeiro e Clémentine Silva, ambas com cinco.

França, com três vitórias em três jogos, e Noruega, com dois triunfos, são as seleções do Grupo E apuradas para a 'main round', enquanto Eslovénia, terceira, com uma vitória, e Portugal, quarto, sem qualquer triunfo, vão disputar a fase intermédia e lutar pela melhor classificação possível.