Quase 100 pontos de diferença. Irlanda derrota Portugal

A seleção portuguesa de râguebi foi “esmagada” pela Irlanda, por 106-7, num jogo particular.

No estádio nacional, a Irlanda foi demasiado forte para os “lobos”, apesar de não ter trazido a equipa habitualmente titular, que está ao serviço dos British and Irish Lions.

Nicolas Martins, aos 53 minutos, fez o único ensaio da equipa lusa.



De recordar que a Irlanda é a terceira do ranking mundial e inflige a Portugal a maior derrota de sempre. Os 99 pontos de diferença no marcador superam os 95 da derrota sofrida contra a Nova Zelândia (108-13) no Mundial de 2007.

Este é o terceiro “match test” de Portugal contra seleções de topo, só no último ano, depois de África do Sul e Escócia.