Portugal com vitória inédita no Mundial Sub19 de basquetebol

A seleção portuguesa Sub19 de basquetebol feminino somou este domingo a primeira vitória da sua história em Mundiais femininos de sub-19 de basquetebol, depois de derrotar a China, por 75-52, na segunda jornada do Grupo B.

Em Brno, na República Checa, um dia depois da derrota com o Canadá (88-49), a equipa comandada por Agostinho Pinto conseguiu fazer história, com o primeiro triunfo em Mundiais, num encontro em que apenas esteve quatro vezes em desvantagem, sempre no primeiro período.

Os primeiros 10 minutos do encontro foram bastante equilibrados, com Portugal a passar para a frente definitivamente para a frente a 2.33 minutos do final do primeiro período, com um triplo de Leonor Peixinho. Com uma vantagem de cinco pontos no final do primeiro período (19-14), Portugal aumentou o avanço até ao intervalo, ao qual chegou com sete pontos de avanço (33-26).

O final do terceiro período acabou por ser decisivo para o triunfo de Portugal, com um parcial de 17-1 nos últimos 6.10 minutos, com as “linces” a entrarem para os derradeiros 10 minutos a vencer por 23 pontos (59-36), diferença que acabou por se registar igualmente no final (75-52).

Com um duplo-duplo de 25 pontos e 12 ressaltos, aos quais juntou três desarmes de lançamento, Clara Silva foi a grande figura de Portugal, com Rita Nazário (13 pontos) a também estar em bom plano, enquanto Kejia Ran (17 pontos e 10 ressaltos) foi a melhor das chinesas.

Portugal lidera provisoriamente o Grupo B, com três pontos, mais um do que o Canadá, que ao intervalo vencia a Nigéria, por 62-16, do que a China, que perdeu os dois jogos, e do que o conjunto africano.

A equipa lusa fecha a participação no Grupo B na terça-feira, frente à Nigéria, num confronto que deve definir o segundo classificado.