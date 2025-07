Sinner vence Alcaraz e conquista Wimbledon

O italiano Jannik Sinner derrotou Carlos Alcaraz e conquistou o torneio de Wimbledon, em ténis.

Sinner venceu a final de Wimbledon em quatro sets, com remontada, com os parciais de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Este é o primeiro título em Wimbledon para o tenista italiano e o quarto em torneios do Grand Slam, depois das vitórias no Open da Austrália em 2024 e 2025 e no US Open em 2024.

Os dois tenistas já se tinham encontrado na final do torneio de Roland Garros. Aí foi o espanhol a levar a melhor, em cinco sets.

