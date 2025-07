Neemias Queta confirma que vai representar Portugal no Eurobasket 2025

O poste Neemias Queta, campeão da NBA em 2023/24 pelos Boston Celtics, confirmou esta segunda-feira que representará Portugal no Eurobasket 2025, que se realiza de 27 de agosto a 14 de setembro.

“Desde que nos qualificámos, logo no fim do jogo [em fevereiro] falei logo com o Brad [Brad Stevens, "general manager" dos Boston Celtics] no dia seguinte e disse que queria vir jogar por Portugal, e ele disse que o ideal era mesmo eu vir jogar. Ele quer que nós venhamos jogar para o nosso país, representar o nosso país. Acho que me vai ajudar imenso, não só para a seleção como para eu me poder preparar para a próxima época”, disse o basquetebolista, em declarações à agência Lusa.

Neemias Queta, que se encontra em Portugal como impulsionador do evento Neemias Queta Training Camp, cuja segunda edição se realiza no Pavilhão da Quinta dos Lombos, em Carcavelos, prepara-se para se juntar à equipa de Portugal que prepara a participação no Eurobasket 2025.

A equipa das quinas estreia-se no Europeu a 27 de agosto, frente à República Checa. Depois, defronta a Sérvia (29 de agosto), de Nikola JKokic, a Turquia (30 de agosto), a coanfitriã Letónia (1 de setembro), de Kristaps Porzingis, e a Estónia (3 de setembro), no Grupo A, em Riga.

Neemias Queta, que apenas soma dois internacionalizações pela seleção principal portuguesa, faz parte da lista dos 15 pré-convocados divulgada pelo selecionador Mário Gomes, que ainda será reduzida para 12.

“Acho que, acima de tudo, temos de ir de jogo a jogo, ser competitivos e tentar ganhar cada jogo. Vamos a isso, não somos favoritos, nem de perto, mas acho que temos, acima de tudo, uma equipe bastante coesa. Estamos há muitos anos a jogar juntos, quer seja na seleção, seja nos clubes e já temos muito entrosamento, o que não vai faltar é a fome de vencer”, prometeu o poste, que no domingo cumpriu 26 anos.

Para conseguir o apuramento para os oitavos de final, que se realizam em Riga, Portugal vai ter de ficar num dos quatro primeiros lugares.

"Preparado para um ano de superação"

Depois do Eurobasket, Queta regressará aos EUA para disputar a NBA pelos Boston Celtics, onde sente que lhe transmitem “confiança”.

“Acho que sempre foi depositada em mim bastante confiança pelo Brad e o Joe [Mazzulla, treinador] e acho que me têm ajudado imenso para evoluir e crescer. Tenho muito trabalho pela frente e o que quer que seja que venha pela frente para o ano, acho que estou bastante preparado, tanto mental como fisicamente, para poder ser um ano de superação para mim”, completou o primeiro e único português a chegar à NBA.

Neemias Queta já cumpriu quatro temporadas na NBA, as duas últimas nos Boston Celtics, depois de duas épocas nos Sacramento Kings, equipa que o escolheu na 39.ª posição do Draft da NBA de 2021.

Portugal conta três participações na fase final do Eurobasket, tendo sido 15.º, entre 18 equipas, em 1951, em França, edição que jogou por convite. Em 2007, em Espanha, foi nono, entre 16 seleções. Foi ainda 21.º, entre 24, com o pleno de cinco derrotas, em 2011, na Lituânia.

A fase final do Europeu 2025, a 42.ª edição do evento, realiza-se na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro.