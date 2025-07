Simon Yates vence primeira etapa de montanha do Tour, Ben Healy sobe à camisola amarela

Simon Yates, da Visma-Lease a Bike, venceu a décima etapa da Volta a França, a primeira de montanha da prova. Ben Healy, da EF Education-Easy Post, sobe à liderança da classificação geral e vai vestir de amarelo.

O Dia da Bastilha prometia muita ação nos quilómetros iniciais e assim que foi dada a partida oficial, muitos colocaram-se em movimento para tentar integrar a fuga, que acabou por montar-se com 29 ciclistas, muitos dos quais fortes trepadores e especialistas em etapas com perfis semelhantes.

O pelotão ficou para trás e com apenas a UAE-Emirates a assumir as despesas da perseguição, mas com uma equipa reduzida de cinco ciclistas a apoiar Pogacar. A distância foi-se mantendo sempre nos cinco minutos de distância.

O grupo do camisola amarela foi sendo encurtado à medida que as subidas se acumulavam até que sobraram apenas nove atletas após um último ataque de Matteo Jorgenson, da Visma, deixando Pogacar sem colegas de equipa à entrada para a última subida.

A fuga já tinha vitória confirmada e Simon Yates atacou nos últimos três quilómetros, deixando para trás Thymen Arensman, da INEOS-Grenadiers, e Ben Healy, que fechou no terceiro lugar.

Yates vive uma temporada de sonho. Na época em que decidiu trocar a Jayco pela Visma-Lease a Bike e já depois de ter surpreendido ao vencer a Volta a Itália, o britânico vence uma etapa do Tour.

Já o irlandês Healy fez o suficiente para subir à liderança da classificação geral, um momento marcante para o ciclista e para a EF Education-Easy Post.

A última subida reservou também ação na classificação geral. Primeiro, tentou Remco Evenepoel atacar, mas foi apanhado pelo grupo. Pouco depois, Tadej Pogacar lançou o seu ataque e apenas Vingegaard conseguiu seguir.

Os dois grandes rivais acabaram por não colaborar um com o outro e o grupo que ficou inicialmente atrasado praticamente não perdeu tempo.

É um dia de cambalhota na classificação geral. Healy sobe à liderança e tem 29 segundos de vantagem para Tadej Pogacar, que mantém um minuto para Remco Evenepoel, que sobe ao pódio, e o mesmo 1m17s para Vingegaard, que é quarto.

Depois de nove etapas, o Tour segue para o primeiro dia de descanso na terça-feira. Na quarta, vai para a estrada a etapa 11, de 156 quilómetros, a começar e terminar em Toulouse.