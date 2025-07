Portugal está nos "oitavos" do Mundial sub-19 feminino de basquetebol

Portugal apurou-se para os oitavos de final do Mundial feminino de sub-19 de basquetebol, esta terça-feira, ao vencer a Nigéria, por 79-61, na terceira e última jornada da fase de grupos.

A equipa de Agostinho Pinto, que vencia por 36-27 ao intervalo, ainda permitiu que as nigerianas dessem a volta ao resultado, no entanto, no final, operou a sua própria reviravolta e levou a melhor. Clara Silva destacou-se com um "duplo-duplo" de 17 pontos e 14 ressaltos.

Foi apenas a segunda vitória de sempre de Portugal num Mundial, depois de também ter vencido na segunda jornada, frente à China. A equipa das quinas tinha arrancado com uma derrota, diante do Canadá.

A seleção portuguesa garante o segundo lugar do Grupo B e segue para os "oitavos", em que terá pela frente Israel, vencedor do Grupo A. Vai disputar o acesso ao "upper bracket", isto é, um lugar entre as oito melhores seleções do mundo e e apuramento para os "quartos".