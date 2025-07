"Não me tenho sentido feliz no court". Ons Jabeur anuncia pausa na carreira

A tenista tunisina Ons Jabeur anunciou uma pausa na carreira. Em comunicado, a tenista de 30 anos explica que não se tem sentido feliz em campo nos últimos tempos.

A antiga número dois do mundo caiu na primeira ronda em Wimbledon, algo que já tinha acontecido também em Roland Garros e anuncia agora que vai parar por tempo indefinido.

"Nos últimos dois anos, tenho-me levado ao limite, lutado contra lesões e contra muitos outros desafios. No fundo, não me tenho sentido verdadeiramente feliz no court há algum tempo. O ténis é um desporto tão bonito, mas neste momento, é altura de parar um pouco e colocar-me em primeiro lugar: respirar, recuperar e redescobrir a felicidade em simplesmente viver", pode ler-se.

Jabeur viveu a melhor fase da carreira entre 2022 e 2023, quando foi três vezes finalista vencida de Grand Slams: perdeu duas finais em Wimbledon e uma no US Open.

"Agradecer aos meus fãs pelacompreensão e apoio, carrego isso sempre comigo. Mesmo fora do court, continuarei próxima", conclui a nota.