Primeira montanha pode ditar história do Tour. Pogacar deixa todos para trás e vence no Hautacam

Tadej Pogacar, da UAE Team Emirates, venceu a 12.ª etapa do Tour de France, numa prestação de domínio absoluto no primeiro dia de alta montanha nesta edição da prova.

O campeão do mundo não se ressentiu da queda do dia anterior e atacou no primeiro dos 13 quilómetros da subida do Hautacam. Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, ainda tentou acompanhar durou alguns metros, mas rapidamente foi deixado para trás pelo campeão do mundo.

Foi mais um dia muito negativo para Remco Evenepoel, terceiro no Tour de 2024, que já tinha ficado para trás na subida anterior.

Pogacar cava um fosso gigante na classificação geral logo à primeira etapa de montanha e caminha a passos largos para a sua quarta vitória no Tour.

"Estava ansioso por hoje, as pessoas vinham falar comigo a recordar-me que era hora da vingança de quando perdi aqui no Hautacam. Quando chegamos ao início da subida, foi o oposto do que aconteceu aqui há uns anos. Estou muito feliz por ganhar tempo e vencer nesta subida. Não sabia como o corpo podia reagir à queda, mas não foi muito agressiva", disse, ao Eurosport.



Jonas Vingegaard cruzou a meta dois minutos e dez segundos depois, seguido de Florian Lipowitz, da Red Bull-BORA-hansgrohe, que fez terceiro lugar, a 2m23s, e afirma-se como grande candidato ao pódio.

Tobias Halland Johannessen, da Uno-X, é quarto a 3m00, com o mesmo tempo de Oscar Onley, da Team Picnic PostNL. Evenepoel cruzou a meta apenas 3m35s depois de Tadej Pogacar. Primoz Roglic dá também como praticamente certo o adeus ao pódio, chegando 4m08s depois.

Ben Healy, camisola amarela, cedo se percebeu que não a iria conseguir segurar no dia de hoje.

Contas feitas na classificação geral, Pogacar volta à camisola amarela com 3m31s de vantagem para Vingegaard. Remco Evenepoel é terceiro a 4m45, seguido de Florian Lipowitz, a 5m34s.

Na sexta-feira, segue-se uma cronoescalada na etapa 13 da Volta a França que promete cavar ainda mais diferenças na luta pela camisola amarela.

[Em atualização]