Voltaram a roubar bicicletas à Cofidis. Desta vez, na equipa feminina

Apenas dez dias depois de terem sido recuperadas as bicicletas roubadas à Cofidis na Volta à França, a mesma equipa voltou a ser vítima de um assalto.

Desta vez, aconteceu com a equipa feminina, que vai participar no Baloise Ladies Tour, na Bélgica, uma corrida por etapas que decorre entre território belga e neerlandês.

"Roubaram novamente bicicletas dos nossos ciclistas, a polícia está ainda a investigar, mas posso confirmar que fomos novamente vítimas de roubo", disse o diretor da equipa Arthur Quilliec, citado no jornal "Nu.nl".

A equipa não revela quantas bicicletas foram furtadas. Na Volta a França, a equipa viu 11 bicicletas serem roubadas no segundo dia de prova, depois do camião da equipa ter sido assaltado.

Cada bicicleta tinha um custo avaliado em 13 mil euros, com o prejuízo total do assalto a ser de mais de 143 mil euros, sendo que todas as bicicletas acabariam por ser recuperadas.