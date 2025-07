Carro da INEOS atropela adepto no Tour de France

O carro de apoio da equipa INEOS Grenadiers atropelou um adepto que estava na estrada a assistir à etapa 14 do Tour de France.

A viatura estava a acompanhar a fuga, que contava com Carlos Rodríguez da equipa britânica, e ainda Thymen Arensman mais à frente que viria a vencer a etapa, quando atingiu um adepto que estava na estrada com o telemóvel na mão.

As multidões fazem parte da identidade do ciclismo, mas o comportamento dos adeptos é regularmente motivo de preocupação na modalidade, com muitas pessoas a aproximarem-se do meio da estrada nas subidas, tornando o percurso mais perigoso para os atletas e arriscando quedas que podem ter consequências no desfecho das etapas.

Já neste Tour, a organização pediu aos adeptos que não utilizem bombas de fumo e "verylights" para não incomodar os ciclistas, algo que se verificou no primeiro fim-de-semana de competição e que já é uma tradição, principalmente nas clássicas belgas.

Em 2021, uma mulher de 30 anos foi detida por ter causado um acidente no pelotão logo na primeira etapa do Tour. Estava a segurar um cartaz e de costas para os ciclistas, que não conseguiram evitar o choque.