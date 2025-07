Evenepoel abandona a Volta a França e acende a luta pelo pódio

O belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) desistiu do Tour de France na 14.ª etapa.

O campeão olímpico em título e terceiro classificado na última Volta a França tem mostrado que está num momento difícil de forma. Perdeu muito tempo na primeira etapa dos Pirinéus no Hautacam e voltou a repetir o filme na cronoescalada da etapa 12, na sexta-feira.

Ainda assim, Remco mantinha o terceiro lugar na geral, já longe de Tadej Pogacar e a distância considerável para Jonas Vingegaard, mas segurava a camisola branca.

No entanto, os sinais de quebra mantiveram-se e o pelotão voltou a deixar Remco para trás logo no início da primeira subida deste sábado, no mítico Tourmalet. Nem sequer chegou a concluir a montanha, tendo optado por desistir.

O belga deixa o Tour com uma vitória no contrarrelógio da 6.ª etapa. Chegou a estar no segundo posto da classificação geral, tendo caído para o terceiro após a etapa 10.

Remco teve o arranque da época condicionado após ter sofrido várias fraturas num acidente com uma carrinha dos correios no início de dezembro.

O dia ficou também marcado pelo abandono do dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). O único trepador da equipa norte-americana caiu e foi obrigado a desistir.

Sem Remco Evenepoel e João Almeida, terceiro e quarto classificados do último Tour, está aberto o ataque ao pódio. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) sobe virtualmente ao terceiro lugar e assume também a camisola branca da juventude.

O alemão da Red Bull entrou para esta etapa com 41 segundos de vantagem para Oscar Onley, da Team Picnic PostNL, 45 para Kévin Vauquelin, da Arkéa-B&B Hotels, e 1m20s para o colega de equipa Primoz Roglic.