Salomé Afonso bate recorde nacional da milha

A atleta olímpica portuguesa Salomé Afonso bateu o recorde nacional da milha durante o meeting de Londres da Liga Diamante, cifrando o novo máximo nacional em 4.19,51 minutos, enquanto Isaac Nader conquistou o bronze nos 1.500 metros.

Numa prova da milha disputada a ritmo muito alto, em que a etíope Gudaf Tsegay estabeleceu uma nova melhor marca mundial do ano, em 4.11,88, Afonso foi oitava classificada e bateu o recorde nacional.

Os 4.19,51 que a vice-campeã da Europa dos 1.500 metros em pista coberta hoje logrou superam os 4.22,45 que Marta Pen Freitas havia estabelecido em 2018 e que permaneciam imbatíveis até esta corrida na capital inglesa, em que foram batidos quatro outros recordes nacionais.

A australiana Jessica Hull (4.13,68) foi segunda e a irlandesa Sarah Healy (4.16,26) terceira.

Ainda em Londres, Nader subiu ao pódio com 3.31,55 minutos de marca nos 1.500 metros, tendo sido afetado nos 200 metros finais por uma queda que ocorreu diante de si.

O queniano Kipkosgei Koech fixou um novo recorde do meeting, 3.28,82, ao vencer a corrida, deixando na prata o atleta da casa Josh Kerr (3.29,37).

Londres foi ainda palco da nona melhor prestação de sempre por uma mulher nos 200 metros, feito de Julien Alfred, de Santa Lúcia, que correu a distância em 21,71 segundos.

A campeã olímpica dos 100 metros em Paris2024 estabeleceu a melhor marca mundial do ano à porta dos Mundiais, marcados para setembro em Tóquio.

Sorte diferente teve o campeão olímpico masculino dessa distância, o norte-americano Loah Lyles, que regressou à competição e foi derrotado, correndo em 10,00 segundos, pior do que os 9,86 do jamaicano Oblique Seville.

“Queria ganhar hoje, mas ainda acho que tive o melhor dos regressos”, declarou Lyles, contente por não ter sentido dores após ter adiado o início da temporada em 2025 devido a uma lesão.

Noutras provas, a neerlandesa Femke Bol ‘brilhou’ nos 400 metros barreiras, com a 29.ª vitória pessoal em 29 corridas do circuito da Liga Diamante, como Emmanuel Wanyonyi confirmou favoritismo nos 800 metros, com 1.42,00 minutos de marca, pouco mais de um segundo acima do recorde do mundo.