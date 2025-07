A jovem promessa checa Tereza Valentova sagrou-se campeã do Porto Open, no regresso do circuito à cidade, 23 anos mais tarde.

Na final no Complexo Desportivo Monte Aventino, Valentova, de 18 anos, número 129 do ranking mundial, superou a tailandesa Lanlana Tararudee (187.ª) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-2.

Foi o quarto troféu da época para Valentova, o segundo de categoria WTA 125. É agora a primeira campeã de um torneio WTA no Porto desde 2002.