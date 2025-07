Wellens completa "trilogia" com vitória na etapa 15 do Tour

Tim Wellens completou um feito na carreira, este domingo, na Volta à França. Ao vencer a 15.ª tirada, o ciclista belga, da UAE Team Emirates, completou a "trilogia": ganhar uma etapa em cada Grande Volta.

Duas etapas no Giro (2016 e 2018), duas na Vuelta (2020) e agora uma no Tour, em 2025. Wellens é o 113.º ciclista da história a vencer pelo menos uma etapa em Itália, Espanha e França, 70 anos depois do primeiro, o italiano Fiorenzo Magni, em 1955. O belga da UAE fê-lo ao integrar a fuga que se distanciou do pelotão logo nos primeiros 50 quilómetros do percurso de 169,3km entre Muret e Carcassonne.

Vários ciclistas foram apanhados, entre as duas subidas de terceira categoria e uma de segunda, mas Wellens resistiu. Ao fim de 128km de fuga, saudou o público de Carcassone e cruzou a meta sozinho.

O segundo classificado, o compatriota Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), chegou ao fim um minuto e 28 segundos depois de Wellens. Para o terceiro lugar, a 1m36s do vencedor, foi preciso "photo finish": Wout van Eart (Visma) quase completava um pódio totalmente belga, no entanto, ficou milímetros atrás do francês Julian Alaphilippe (Tudor).

No topo da classificação geral individual, tudo continua igual: o esloveno Tadej Pogacar (UAE) segura a camisola amarela, com 4m13s de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma). Em terceiro, está o alemão Florian Lipowitz, a 7m53s do líder. Depois, vêm o britânico Oscar Onley (Picnic-PostNL), a 9m18s de Pogacar, e o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B hotels), a 10m21s. Os cinco terminaram a 15.ª etapa com o mesmo tempo, entre o pelotão, a 6m07s de Wellens.



A única alteração no "top-10" é a subida do espanhol Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), que foi 19.º na etapa, a 1m36s do vencedor, a nono. Cai o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) para décimo.

O português Nelson Oliveira (Movistar) caiu de 55.º para 68.º da geral. João Almeida (UAE) também iniciou a Volta a França, no apoio a Pogacar, contudo, uma queda aparatosa na sétima etapa forçou-o a abandonar.

Na segunda-feira, teremos o segundo e último dia de descanso do Tour. O pelotão regressa à estrada na terça-feira, numa etapa de alta montanha de 171,5km que começa em Montpellier e termina Mont Ventoux. Os primeiros 155 quilómetros não oferecerão grande resistência, mas a meta está colocada a 1.902 metros de altitude, após uma subida de categoria especial, de inclinação de 8,7% e que se estende por 15,6km.