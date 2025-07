PGA Tour Champions regressa a Portugal

O Algarve vai voltar a ser palco de um torneio de golfe profissional, ao receber o Portugal Invitational, em 2026, anunciaram esta segunda-feira o PGA Tour Champions, a Arrow Global Group, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve.

O evento terá lugar no The Els Club Vilamoura, anteriormente designado como Dom Pedro Victoria, entre 31 de julho e 02 de agosto de 2026, e contará com a participação de 78 jogadores, entre os quais membros do PGA Tour Champions, Legends Tour e do World Golf Hall of Fame.

A primeira edição do Portugal Invitational, de uma parceria de cinco anos, vai assinalar a estreia de provas individuais de ‘stroke play’ do PGA Tour em território nacional e contempla três milhões de dólares em prémios.

“Estamos entusiasmados por colaborar com a Arrow Global Group, o Turismo de Portugal, o Turismo de Algarve e o Ernie Els para anunciar este emocionante primeiro evento do PGA TOUR Champions em Portugal. Este circuito é uma referência global que recebe as lendas deste desporto e sabemos que os fãs de golfe, em Portugal e em toda a Europa, vão adorar oportunidade de poder vê-los a competir ao vivo no The Els Club Vilamoura”, afirmou Miller Brady, presidente do PGA Tour Champions.

O Portugal Invitational será realizado no The Els Club Vilamoura, desenhado pelo sul-africano Ernie Els, sete vezes vencedor do PGA Tour Champions e membro do World Golf Hall of Fame, que renovou o antigo traçado do Portugal Masters, pontuável para DP World Tour entre 2007 e 2022.