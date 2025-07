Catar confirma candidatura aos JO de 2036: "Temos 95% da infraestrutura desportiva necessária"

O Catar confirmou esta terça-feira que está em negociações com o Comité Olímpico Internacional (COI) para acolher os Jogos Olímpicos de 2036, juntando-se no processo a um vasto lote de países candidatos.

“Atualmente temos 95% da infraestrutura desportiva necessária e temos um plano nacional abrangente para garantir que as instalações estão 100% prontas”, disse em comunicado o xeque Joaan bin Hamad Al-Thani, chefe do Comité Olímpico do Catar e presidente do comité de candidatura.

O país árabe do sudoeste asiático, que recebeu o Mundial de futebol de 2022, pode tornar-se “o primeiro do Médio Oriente e Norte de África a receber os Jogos Olímpicos", disse o primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Desde o novo procedimento de atribuição dos Jogos Olímpicos, inaugurado com a entrega, em 2021, do evento de 2032 a Brisbane, na Austrália - uma edição para a qual o Catar já era candidato -, os pretendentes já não precisam de se apresentar publicamente, mas sim de conduzir discussões amplamente confidenciais com o COI até à aprovação final.

O ex-presidente do COI, Thomas Bach, reiterou que o organismo tem um “número de dois dígitos” de países interessados nos Jogos Olímpicos de verão de 2036 e 2040, incluindo Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia e Hungria.

A rotação continental exige que, após as edições de 2024 (Paris), 2028 (Los Angeles) e 2032 (Brisbane), na Europa, América do Norte e Oceânia, respetivamente, a próxima edição tenha boas hipóteses de regressar à Ásia, a menos que seja a ocasião para os primeiros Jogos em África.

A escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2036 será um dos primeiros grandes projetos da nova presidente do COI, Kirsty Coventry, que assumiu o cargo a 23 de junho, em substituição de Thomas Bach.

Kirsty Coventry já iniciou uma revisão do método de alocação, especialmente para definir o “momento certo” para esta escolha: há muito fixada em sete anos antes do prazo final, já não obedece a nenhuma regra.